Libya Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin 12-13 Nisan tarihlerinde ilk kez Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Ziyaret kapsamında, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Sayın Dibeybe’nin başkanlıklarında Ankara’da icra edilecektir. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı’nda, köklü tarihi bağlara sahip Türkiye- Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre, Dibeybe'ye 5 başbakan yardımcısı ve 14 bakanın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad ve diğer hükümet yetkililerinin yer alacağı üst düzey bir heyet eşlik edecek. Libya'yı aralık ayında yapılması planlanan meclis seçimlerine kadar yönetecek geçici birlik hükümeti geçen şubat ayı başında belli olmuştu.