LGS sonuçları açıklandı

20 Haziran'da yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi

20 Haziran tarihinde yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. 

Yapılan merkezi sınavın sonuçların ''meb.gov.tr'' adresinden erişilebiliyor.

LGS'de 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.