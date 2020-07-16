20 Haziran tarihinde yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı.
Yapılan merkezi sınavın sonuçların ''meb.gov.tr'' adresinden erişilebiliyor.
LGS'de 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS sonuçları açıklandı
20 Haziran'da yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı.
Haber Merkezi
20 Haziran tarihinde yapılan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı.
Yapılan merkezi sınavın sonuçların ''meb.gov.tr'' adresinden erişilebiliyor.
LGS'de 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.