LGS nakil sonuçları MEB tarafından açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 2. nakil sonuçları, yeni dönemde liseye başlayacak olan öğrencilerin merak ettiği konu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları "http://meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

LGS 1. nakilleri yani 2. tercih işlemleri 14 Ağustos Cuma günü tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerlendirme sürecini tamamlanmasının ardından LGS 2. tercih sonuçları MEB'in meb.gov.tr adresi üzerinden duyuruldu. Lise tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber, LGS 2. tercihlerini yapan veli ve öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklanmıştı. Nakiller 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakiller 17 Ağustos 2020 ve 24 Ağustos 2020 tarihlerinde ilan edilecek. Sonuçlar 17 Ağustos'ta (bugün) açıklandı. LGS sonuçları şuan erişime açıldı.