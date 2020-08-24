LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

Yerleştirme sürecinin merkezi kısmının tamamlandığını belirten Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler" dedi.

Özer, "Özellikle 8. sınıf öğrenci sayısında yaklaşık 500 binlik öğrenci artışının sisteme yüklediği aşırı yük, yerel olarak tüm illerdeki kayıt bölgelerinde her lise türünde yeterli kontenjan oluşturmamızla rahatlıkla çözüldü. 2019 yılında da olduğu gibi yerleştirme sürecinin merkezi yapılan kısmı başarılı bir şekilde tamamlandı ve yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda öğrencilerin yüzde 98'i tercih ettikleri okullara yerleştiler" diye konuştu.

Özer, ikinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca başvuruların bugünden itibaren 26 Ağustos'a kadar alınacağını ve 28 Ağustos'ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını söyledi.

LGS ikinci nakil sonuçlarına, bakanlığın internet adresinden ulaşılabilecek.