Leyla'nın davasında karar bekleniyor: Savcı müebbet istedi

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada, Cumhuriyet Savcısı mahkemeye mütalaa sundu.

Savcının 17 Haziran'da mahkemeye sunduğu mütalaada, müştekilerin yargılama aşamasında şikayetlerinden vazgeçtikleri ancak söz konusu suçun şikayete bağlı olmadığı vurgulandı.

Mütalaada, Yusuf Aydemir, Mehmet Ali Aydemir ve Besim Dursun'un fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, üzerlerine atılı ve eylemlerine uyan "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçlarını iştirak halinde işledikleri bildirildi.

3 sanığın ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Ayşe Artam ve Yıldırım Artam'ın da "cinayete ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna yardım" suçlarından 29 yıl 4'er ay hapisle cezalandırılmalarını isteyen savcı, amca Musa Aydemir ve Hatun Dursun hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verilmesini talep etti. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar Mehmet Ali Aydemir, Besim Dursun, Ayşe Artam ve Yıldırım Artam'ın, hükümle birlikte tutuklanmalarına karar verilmesini de talep etti.

2 Ekim'deki duruşmada karar verilmesi bekleniyor

Mütalaa sonrası Ağrı 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen 3 Temmuz'da görülen celsede dinlenmeyen tanıkların ifadeleri alındı. Amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı 2 Ekim'e erteledi. Cuma günü yapılacak olan duruşmaya, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan, dernek üyeleri, Erzurum ve Ağrı Barosu'ndan avukatlar da katılacak. Bu celse yapılacak duruşmada, karar verilmesi bekleniyor.