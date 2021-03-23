Levent Gültekin'e saldırıda iki tutuklama

Gazeteci Levent Gültekin'e, televizyon programına katılmak için gittiği Bakırköy'de saldırdığı belirtilen 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne getirildi.

DHA'nın haberine göre, savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'i Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

Ne olmuştu?

Gültekin, 8 Mart tarihinde Halk TV'nin önünde bir grubun saldırısına uğramıştı.

Gültekin saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyiyim" demişti.