Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde bir grubun saldırısına uğradı.
Gültekin Twitter hesabından "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlayacağım" açıklamasını yaptı.
Patronların Ensesindeyiz
soL - Arşiv / Çeviri: Eren Karaca
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Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı
Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurdu.
Haber Merkezi
Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde bir grubun saldırısına uğradı.
Gültekin Twitter hesabından "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlayacağım" açıklamasını yaptı.