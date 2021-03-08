Levent Gültekin'e Halk TV önünde saldırı

Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde 25 kişilik bir grubun saldırısına uğradığını duyurdu.

Haber Merkezi

Gazeteci Levent Gültekin Halk TV'nin önünde bir grubun saldırısına uğradı.

Gültekin Twitter hesabından "25 kişilik bir eşkıya grubunun saldırısına uğradım kanalın önünde, şu anda iyim birazdan programda anlayacağım" açıklamasını yaptı.

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