Lev Yaşin futbol tarihinin en iyi kalecisi seçildi

France Football dergisi, tüm dünyadan 140 gazetecinin oylarıyla "rüya takımı" oluşturdu.
Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanabilen tek kaleci olan Yaşin, oylamada rüya takımın kalecisi olarak seçildi.
Yaşin uzun yıllar SSCB'nin ve Dinoma Moskova'nın kalesini korumuş, Sovyetler Birliği formasıyla Avrupa Futbol Şampiyonası’nı kazanmıştı.
Öte yandan Yaşin'in kalesinde olduğu Rüya 11'de Cafu, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini, Lothar Matthaeus, Xavi, Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Ronaldo Nazario yer aldı.