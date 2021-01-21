Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin, ölümden 97 yıl sonra Moskova'daki mezarı başında anıldı.
Moskova halkının Kızıl Meydan'daki anıt mezarının önünde toplandığı Vladimir İlyiç, 97 yıl önce bugün yaşamını yitirmişti.
Patronların Ensesindeyiz
Lenin, mezarı başında anıldı
Moskova'da Vladimir İlyiç, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
Dış Haberler
Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin, ölümden 97 yıl sonra Moskova'daki mezarı başında anıldı.
Moskova halkının Kızıl Meydan'daki anıt mezarının önünde toplandığı Vladimir İlyiç, 97 yıl önce bugün yaşamını yitirmişti.