Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin, ölümden 97 yıl sonra Moskova'daki Mozalesi başında anıldı.
Moskova halkının Kızıl Meydan'daki anıt mezarının önünde toplandığı Vladimir İlyiç, 97 yıl önce bugün yaşamını yitirmişti.
Patronların Ensesindeyiz
Lenin Kızıl Meydan'daki Mozolesi başında anıldı
Moskova'da Vladimir İlyiç, ölüm yıl dönümünde Kızıl Meydan'daki Mozolesi başında anıldı.
Dış Haberler
Büyük Sosyalist Ekim Devrimi'nin lideri Vladimir İlyiç Lenin, ölümden 97 yıl sonra Moskova'daki Mozalesi başında anıldı.
Moskova halkının Kızıl Meydan'daki anıt mezarının önünde toplandığı Vladimir İlyiç, 97 yıl önce bugün yaşamını yitirmişti.