'Lebaleb' kongreler bitti, risk haritası güncellenecek

Daha önce 15 günde bir güncelleneceği açıklanan ancak bir ayı aşkın süredir güncellenmeyen illere göre koronavirüs risk haritasının yarın güncellenmesi bekleniyor.

Yarın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bakanlarıyla toplanacak. Saat 15.30'da başlaması beklenen toplantının ardından Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Toplantıda günlük 30 bini geçen vaka sayılarındaki artış ve olası yeni kısıtlama kararlarının da gündeme gelmesi öngörülüyor.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde İllere Göre Risk Durumu haritası halen 2-26 Şubat haftasına ait. AKP ve MHP kongrelerinin tamamlanmasının ardından yarınki toplantıda bu haritanın da güncelleneceği tahmin ediliyor.