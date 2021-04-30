'Lebaleb kongreler' anketi: AKP'ye oy verenlerin ne düşündüğü belli oldu

MetroPOLL Araştırma'nın CEO'su Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 anketinden bazı soruları ve yanıtları paylaştı.

Sencar'ın paylaştığı verilere göre halkın büyük bölümü koronavirüs salgınında düzenlenen parti kongrelerini doğru bulmuyor.

"Pandemi döneminde siyasi partilerin kongre ve toplantılar yapmasını doğru buldunuz mu?" sorusuna, katılımcıların yüzde 79,1'i, kongreleri doğru bulmadığı yanıtını verdi.

AKP'lilerin yüzde 68,4'ü 'doğru bulmadım' dedi

Ankette AKP'ye oy verenlerin yüzde 24,9'u "doğru buluyorum" derken yüzde 68,4'ü "hayır doğru bulmadım" diyor.

Metropoll'ün diğer sorusu da "Bürokratların/danışmanların birden fazla kurum ve şirketten maaş almasını doğru buluyor musunuz?" oldu. Ankete katılanların yüzde 15'i, bu kişilerin birden fazla maaş almasında bir sakınca görmedi.

Ankette bürokrat ve danışmanların birden fazla maaş alıyor olmasını yanlış bulanların oranı ise yüzde 71 oldu. Yüzde 14,5'lik bir kesim ise soru hakkında fikrim yok / cevap yok yanıtı verdi.