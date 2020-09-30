Lavrov'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a Moskova'da buluşma çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Lavrov, Moskova'nın Ermenistan ile Azerbaycan dışişleri bakanlarına görüşmeler için ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu duyurdu.

Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken Lavrov Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'la telefon görüşmesi yaptı.

Lavrov Rusya'nın hem bağımsız olarak hem de AGİT'in Minsk grubu temsilcileriyle birlikte Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar konusunda arabuluculuk çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.