Lavrov'dan 'Dağlık Karabağ' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, dün Azeri mevkidaşı Bayramov ve bugün Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan'la Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin görüştü.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada "Görüşmeler sırasında daha önce varılan ateşkes mutabakatlarının uygulanması ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ile ilgili acil çözüm bekleyen konular istişare edildi" denildi.

Mnatsakanyan'ın 23 Ekim'de Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmesi planlanıyor.

Politico gazetesi, Pompeo'nun Mnatsakanyan ve Bayramov'la ayrı ayrı görüşmeler yapacağını yazmıştı.