Lavrov'a Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesi soruldu: 'Türkiye'yi uyarıyoruz'

Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelen Lavrov, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesiyle ilgili soruya "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" yanıtını verdi.

Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.

'Ukrayna'daki Neo-Nazilerin eylemlerini aklınızda tutun'

Lavrov, ilgili ülkelerin Kiev'e silah satmayı planlamadan önce Ukrayna'daki Neo-Nazilerin eylemlerini akılda tutmaları gerektiğini vurguladı.

'Kiev rejimi pervasız eylemlere kalkışabilir ve bunun sonuçları kötü olabilir'

Ukrayna'nın pervasız eylemlere kalkışabileceği ve bunun kötü sonuçlanabileceği uyarısı yapan Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

"2014 yılında yaşananlardan ders çıkarılması gerekirdi. Maalesef, bunun henüz gerçekleşmediği görülüyor. Bu hakikatin doğrulandığını göremiyoruz. Ukrayna yönetimini Rusofibik eğilimler konusunda teşvik eden ve hem önceki hem de mevcut Ukrayna yönetimini BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Minsk anlaşmalarını uygulamama konusunda teşvik eden herkesin bu hakikati kabul edeceğini umuyorduk. Bu süreç kötü sonuçlanabilir zira oy oranını yeniden artırmanın peşine düşen mevcut Kiev rejimi, tamamen pervasız eylemlere kalkışabilir."