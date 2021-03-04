Lavrov: Türkiye örneği NATO'daki demokrasinin gerçek durumunu gösteriyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO üyesi olan Türkiye’nin bağımsız bir dış politika izlemeye çalıştığı için yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını savunarak Türkiye örneğinin ittifak içindeki "gerçek demokrasi durumunu" gösterdiğini söyledi.

İngiltere’de yayımlanan "Russkaya Mısl" dergisine konuşan Lavrov, “Ankara’nın NATO üyeliğine büyük önem verdiği ve bu çerçevede bir dizi yükümlülüğü olduğu bir sır değil. Bununla birlikte Türkiye yönetimi bağımsız, ulusal odaklı bir dış politika izlemeye çalışıyor” dedi.

Lavrov "Ankara'nın NATO müttefikleri tarafından eleştirilmesinin nedeni, kesinlikle, onun körü körüne Washington çizgisini izlemedeki isteksizliği ve kendi savunma kapasitesini güvenceye alacak araçları seçmekteki bağımsızlığı" dedi.

Bu tutumu nedeniyle Ankara'nın belirli alanlarda yaptırımlarla karşılaştığını söyleyen Lavrov "Ama bu, NATO içinde 'demokrasinin gerçek durumu'nun nasıl olduğunu değerlendirmek açısından bir örnek olarak kullanılabilir" dedi.