Lavrov: Türkiye Moskova anlaşmasına desteğini teyit etti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Karabağ’da eylül sonundan beri süren şiddetli çatışmaların insani sebeplerle durdurulması kararını içeren "Moskova anlaşmasını" Türkiye’nin desteklediğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan’la Moskova’daki görüşmesinin ardından basın toplantısında yöneltilen bir soru üstüne şunları söyledi:

“Türk meslektaşlarımla temaslarıma gelirsem, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temasım oldu, kendisine çabalarımızın desteklenmesini beklediğimizi ilettim. Pazar günü bir telefon görüşmemiz daha oldu, söz konusu görüşme esnasında da Moskova’da üstünde anlaşılan belgenin desteklendiği teyit edildi."

Sputnik'in haberine göre Lavrov şimdi sıranın Moskova’da üstünde anlaşılan bu belgenin uygulanmasına geldiğini belirtti ve ekledi: “Şimdi tam olarak bunun üstünde çalışıyoruz.”

Rusya Dışişleri Bakanı’nın Moskova’da cuma günü Ermenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşları ile yaptığı uzun görüşmenin sonucunda dört madde içeren bir açıklama üstünde anlaşılmıştı.

Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden şiddetli çatışmaların geçici olarak durdurulmasını öngören açıklamada şu maddeler yer alıyor:

Savaş esirleri ile alıkonulmuş diğer insanların ve cenazelerin değişimi adına insani nedenlerle 10 Ekim 2020, 12.00’de ateşkes ilan edilecektir. Söz konusu süreç Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin kriterlerine uygun olarak, yine bu kurumun hakemliğinde yürütülecektir.

Ateşkesin somut unsurları üstünde ayrıca anlaşılacaktır.

Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanları arabuluculuğunda, temel çözüm prensipleri temelinde barışçıl bir çözüm için bir an önce müzakerelere başlayacaktır.

Taraflar müzakere süreci formatının değişmeyeceğini teyit etmektedirler.

Şoygu ile Akar telefonda görüştü

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede "Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısı, İdlib ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında" görüş alışverişinde bulunuldu.

Açıklamada Bakan Akar'ın görüşmede "Azerbaycan'ın çözüm için bir 30 yıl daha bekleyemeyeceği, Türkiye'nin Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu"nu ifade ettiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşmede Akar'ın ayrıca şunları ifade ettiği belirtildi:

"- Türkiye'nin İdlib’de barışın ve istikrarın sağlanmasına yönelik 05 Mart 2020 tarihinde yapılan mutabakat çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiği,

- Masum insanların gönüllü ve güvenli şekilde evlerine dönebilmeleri için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeyi devam ettiği,

-Türkiye ve Libya arasında 500 yıllık tarihi dostluk, kardeşlik bağlarının bulunduğu, Türkiye’nin bölgenin istikrar kazanması için elinden gayreti göstermeyi sürdüreceği, BMGK’nın ilgili kararları kapsamında istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediği..."