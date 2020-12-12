Lavrov: Rusya ve İran yaptırımlara karşı koymak için yeni yöntemlere gidecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Cumartesi günü İran devlet televizyonu ve radyo yayıncısına verdiği röportajda, Rusya ve İran'ın yaptırımların ikili ekonomik ilişkiler üzerindeki olumsuz etkisine karşı koymak için yeni yöntemler arayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova ve Tahran’ın ikili ticaret ve ekonomik işbirliğinin küçülmesine izin vermeyecek önlemler aldığını belirtti.

Lavrov, ikili ticaretin küçülmediğine, "Aksine, özellikle ABD dolarının reddedilmesi, yerleşim yerlerinde ağırlık merkezinin ulusal para birimlerine kayması ve yeni yaratıcı ekonomik etkileşim planları sayesinde" büyüdüğüne dikkat çekti. Rus yetkili "Yaptırımların olumsuz ekonomik etkilerini görmezden gelmek için yeni yöntemler arayacağımızdan eminim" dedi.

Lavrov, yaptırım uygulayan Batılı ülkelere güvenilemeyeceğini ve uluslararası hukuk ilkelerine sıkı sıkıya uyan devletlere güvenilmesi gerektiğini söyledi.

'Küba'ya ablukayı sadece ABD'yle 2-3 ülke savunuyor'

Rusya Dışişleri Bakanı, "Uzun yıllardır, Küba'nın ekonomik ablukasının gayri meşruiyetine ilişkin kararı desteklemek için İran ve BM üyelerinin ezici bir çoğunluğu ile birlikte oy kullanıyoruz. Örgütün sadece 2-3 üyesi, ABD ile birlikte bunu desteklemiyor" dedi.

Lavrov, yasadışı tek taraflı ekonomik yaptırımlara ilişkin özel raportör görevinin BM'de kurulduğunu hatırlattı ve "Bu önemli kurumun faaliyetlerini mümkün olan her şekilde desteklemek gerekiyor. BM Şartı ilkelerine dayalı birkaç rapor hazırladı, her şeyden önce eşitlik, anlaşmazlıkların barışçıl çözümü ve içişlerine karışmama" diye ekledi.

Rusya'nın İran ekonomisine desteği

Lavrov, Moskova'nın Tahran'a verdiği desteğin yalnızca ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarını kınamakla sınırlı olmadığını ve ekonomik alanda milyarlarca ABD doları olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın İran ile ticaretinin koronavirüs pandemisine karşın 2019'da yüzde 20'nin üzerinde büyürken, bu yılın ilk yarısında yüzde 8 oranında büyüdüğüne dikkat çekti.

Lavrov, koronavirüs kısıtlamalarının sırasında ticaret hacminin azalmadığını belirterek bu durumun başka hiçbir ülkede söz konusu olmadığını iddia etti.

Dolar yerine ulusal para birimi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın İran ile ticari işlemlerde dolar yerine ulusal para birimlerini kullanmayı sürdüreceğini belirtti.

Lavrov, “Ticari işlemlerde kullanılan para birimleriyle ilgili olarak, İran gibi önceliğimiz, uluslararası para sistemindeki konumu ABD tarafından büyük ölçüde kötüye kullanılan doların kullanılmasının reddedilmesidir. İran İslam Cumhuriyeti örneğinde olduğu gibi, dolara olan bağımlılığın her an kendilerine karşı kullanılabileceğini fark eden daha fazla ülke aynı pozisyonu alıyor. Bugün, ülkelerimiz arasındaki ticari işlemlerde kullanılan ana para birimi dolar değil, Rus rublesidir” diyerek, bu konuyu Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS ve diğer formatlardan meslektaşlarıyla ele aldıklarını ifade etti.