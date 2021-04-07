Lavrov: Rusya ve Çin NATO'ya rakip olacak bir Doğu askeri bloğu kurmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Çin'in NATO'ya rakip olacak bir Doğu askeri bloğu yaratmayacağını söyledi.

Lavrov, Moskova ve Pekin'in giderek yakınlaşan bir ortaklık kurmasına rağmen, iki ülkenin ABD önderliğindeki NATO askeri bloğuna karşı mücadele edecek resmi bir ittifak kurmanın potansiyel bir faydasını görmediğini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanı'yla görüşen Lavrov, Salı günü düzenlediği basın toplantısında "Rusya-Çin ilişkileri tarihin en iyi seviyesine ulaştı" dedi. Ancak, "Bu ilişkiler bizi silahlı kuvvetler ittifakı oluşturma amacına götürmeyecek" dedi.

"Orta Doğu NATO'su" oluşturmak için projelerden bahsetmeyi "eleştirdiğini" söyleyen Lavrov, "'Asya NATO'sunun' kurulup kurulamayacağını bile tartışıyorlar" dedi.

Dışişleri Bakanı, “Bu konuda görüş alışverişinde bulunduk. Hintli arkadaşlarımızla bunun ters etki yapacağı konusunda ortak bir pozisyon paylaşıyoruz" dedi ve ekledi:

"Bunun yerine işbirliğinin kapsayıcı olması ve başka birine karşı olmamasıyla ilgileniyoruz."

Ukrayna gündemi

NATO'ya ilişkin konuşan Dışişleri Bakanı, "çalışmayı reddettikleri için değil, sadece orada oturup Ukrayna hakkında bir şeyler duymak istemediğikleri için" ortak bir diyalog forumuyla herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

"NATO'nun Ukrayna ile hiçbir ilgisi yok" diyen Lavrov, "Ve yine de Rusya-NATO Konseyi'ni toplamayı teklif ettiklerinde, her zaman ilk sorunun Ukrayna ile ilgili olması gerektiğinde ısrar ediyorlar. Birkaç kez oturduk, dinledik, bunu hepimiz biliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki büyük tatbikatı

Haftasonu, Donbas'ta bildirilen çatışmalar ve Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askerlerinin yığınak yaptığı iddialarının ortasında, Kiev'in diplomatlarından biri olası bir çatışmaya hazırlanmak için NATO'yla birlikte çalışacağını iddia etti.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Sözcüsü Aleksey Arestoviç, "DefenderEurope 2021 adıyla geniş çaplı bir NATO tatbikatı başladı" dedi ve "Bu, temelde Avrupa'yı Savunma anlamına geliyor" diye ekledi. Tatbikatların “Baltık sularından Karadeniz'e, açıkça söylemek gerekirse, Rusya ile silahlı çatışmaya” odaklanacağını da söyledi.

DefenderEurope 2021'in bir parçası olarak Avrupa, 21. yüzyılın başından bu yana ABD kuvvetlerinin bölgede en büyük konuşlandırılmasını görecek. NATO üyesi ülkelerden ve Ukrayna gibi üye olmayanlardan oluşan 17 bin kişilik bir birlik ile birlikte yaklaşık 20 bin ABD askeri katılacak.