Lavrov: Nükleer çatışma riski arttı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer çatışma riskinin belirgin biçimde arttığını söyledi.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinin gelecek zirvesinde Moskova tarafından nükleer savaşın kabul edilemeyeceği konusunun gündeme getirileceğini açıkladı.

ABD’nin silahların kontrolü anlaşmalarından çıkmasının “küresel güvenliğe” zarar verdiğini söyleyen Lavrov “Nükleer risk son zamanlarda büyük ölçüde arttı, güvenlik ve uluslararası stratejik istikrar durumu açıkça kötüleşiyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı "Bunun nedenleri açık: ABD küresel üstünlüğünü yeniden kazanmak ve kendi ifadeleriyle ‘büyük güçlerin rekabeti’nde zafer kazanmak istiyor” diye ekledi.

ABD ile Rusya arasında gelecek Şubat ayında sona erecek olan stratejik silahların azaltılması ve sınırlandırılmasına dair Yeni START anlaşmasının uzatılması görüşmelerinden umutlu olmadığını dile getiren Lavrov, Washington’un anlaşmayı uzatmama konusunda kararını vermiş göründüğünü söyledi.

ABD, nükleer müzakelere Çin’in de katılması konusunda ısrar ediyor. Son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı’nın silah kontrolü departmanı başkanı Fu Cong, ABD ve Rusya ile üçlü nükleer görüşmelere “memnuniyetle” katılacaklarını ancak bunun için ABD’nin sahip olduğu nükleer cephaneliğini Çin’in sahip olduğu seviyeye düşürmesi gerektiğini söylemişti. Fu, ülkesinin nükleer cephaneliği ile Rusya ve ABD’ninki arasındaki büyük uçuruma dikkat çekmiş ve ABD’nin bu ısrarının "Trump’ın deyimiyle bir aldatmacadan ibaret olduğunu" söylemişti.