Lavrov: Navalnıy'ın çifte zehirlenmesi haberlerini okumak eğlenceli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb’de Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gordan Grlić-Radman'la görüşmesinin ardından düzenlenen basın konferansında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın ‘çifte zehirlenmesi’ ile ilgili iddiaların sorulması üzerine Lavrov, olayın soruşturulması ile ilgili haberleri eğlenceli bulduğunu söyledi.

Lavrov, “ABD ve diğer Batılı ülkelerin, ister bilgisayar korsanları, ister Navalnıy'ın çifte ve hatta üçlü zehirlenmesi hakkında bir tür duyum olsun, Rusya'ya yönelik suçlamaları doğrudan medyada duyurmalarına artık alıştık. Şimdi de ilk defasında eşinin zehirlendiği ortaya çıktı. Tüm bu haberleri okumak eğlenceli, ancak bu haberlerin sunulma biçimi, Batılı ortaklarımızın herhangi bir etik standardı olmadığını, normal diplomatik çalışma becerisinden yoksun olduklarını ve uluslararası hukuk normlarına uymaya istekli olmadıklarını gösteriyor” diye konuştu.

Lavrov, “Buradaki mantık şu, örneğin, Navalnıy'ın zehirlenmesi ile ilgili Alman özel servisi tarafından ulaşılan yeni gerçekleri duyurduk ve Moskova iki gündür bu konuda sessiz kaldı. Sessiz kalmasının ise suçlu olduğu anlamına geliyor. Bence bu yaklaşımın zarar verdiği, aklı başında herhangi bir kişi için ortada” ifadelerini kullandı.

Navalnıy'ın iddiası

Navalnıy evvelki gün web sitesinde, kendisini zehirlemeye çalıştıkları iddiasıyla bazı kişilerin adlarını yayınladı. İddiaya göre, zehirlenme olayına FSB Kriminal Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren gizli bir birimin tıbbi ve kimya eğitimi almış sekiz çalışanı karıştı. Telefon görüşmelerinin, uçak biletlerinin ve karaborsadan sağlanan diğer verilerin kontrolleri sonucunda bu sonuca varıldığı belirtilen açıklamada, soruşturmanın Navalnıy’ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Bellingcat, The Insider ve CNN tarafından Der Spiegel’in katkılarıyla yürütüldüğü kaydedildi.