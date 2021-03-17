Lavrov: Kırım sonsuza kadar Rusya ile kalacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının tam anlamıyla uluslararası hukuka uygun olarak gerçekleştiğini, yarımadanın sonsuza kadar Rusya'nın bir parçası olacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Türkiye'nin Kırım tutumunu kabul etmiyoruz ve kendi tutumumuzu sabırlı bir şekilde izah etmeyi sürdürüyoruz. Türk meslektaşlarımızın ve partnerlerimizin Rusya'nın tutumunun doğruluğunu ve haklılığını er ya da geç anlayacağından eminiz" demişti.

Ne olmuştu?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etmişti.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bağlayıcılığı olmayan söz konusu karar, 17'ye karşı 63 "kabul" oyla onaylanırken, 62 üye "çekimser" kalmıştı.

AKP'nin Kırım tutumu

AKP iktidarı, Kırım'ın Rusya'ya katılmasının yasadışı olduğunu öne sürerek, kararı tanımadığını söylüyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz Temmuz ayında Ukrayna Savunma Bakanlığı'na yaptığı ziyarette, "Bir kez daha ifade etmek istiyorum ki biz Türkiye olarak Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız" demişti.

