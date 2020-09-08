Lavrov Kıbrıs’ta: Doğu Akdeniz’deki gerilimden endişeliyiz, arabuluculuğa hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanı Anastasiadis ile yaptığı görüşmesinde, “Akdeniz’deki durum bizi endişelendiriyor. Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkiler bakımından, diyaloğun başlatılmasına yardım etmeye hazırız” dedi ve ekledi: “Söz konusu diyalog, pragmatik olmalı ve karşılıklı menfaatler ile çözüm arayışına dayanmalı. Adil ve uluslararası hukuka uygun bir çözüm bulunmalı.”

​‘ABD’nin tarafları birbirine karşı kışkırtmasından endişeliyiz’

Bunun yanında Rusya Dışişleri Bakanı, Doğu Akdeniz’deki gerilim karşısında takındığı tavır konusunda ABD’yi de eleştirdi. ABD’nin, ‘ülkeleri birbirine karşı kışkırtmasının ve ‘bizimle olmayan, karşı taraftadır’ politikası izlemesinin, geri kalanları da bu yolu izlemek zorunda bırakmasının Moskova’yı endişelendirdiğini’ kaydetti.

Lavrov, “Uzlaşı aramak, menfaatlerde denge bulmak; dünyanın neresinde olursa olsun sorunların çözümlenmesi için yegane yol olmalıdır” vurgusunu yaptı.

‘Kıbrıs görüşmeleri yeniden başlamalı ve tamamlanmalı’

Rusya Dışişleri Bakanı Kıbrıs’ın içindeki sorunlara ilişkinse, “Birleşmiş Milletler’de alınan kararların uygulanmasını, arasındaki görüşmelerin yeniden başlatılmasını ve tamamlanmasını isteriz” ifadelerini kullandı.