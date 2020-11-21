Lavrov: Karabağ anlaşmasının uygulanmasını yavaşlatma çabaları var

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Dağlık Karabağ’daki barış gücü operasyonunun niteliğini değiştirme çabalarını ve anlaşmanın uygulanmasını yavaşlatma girişimlerini gözlemlendiğini belirtti.

Dağlık Karabağ’daki Rus barış gücü misyonuyla ilgili toplantıda, AGİT Minsk Grubu eş başkanları ABD ve Fransa temsilcileriyle son günlerde yakın temas içinde olduklarını dile getiren Lavrov, “Onlarla görüştüm, meslektaşlarımız da onlarla görüşüyor, onlara tam bilgi verildi. Bu bilgi, 9 Kasım’da imzalanan anlaşmanın, tamamen AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının son yıllarda onayladığı ve dünyada geniş destek bulduğu ilkeler doğrultusunda olduğunu bir kez daha teyit etti” ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “9 Kasım’da Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasını yavaşlatmaya, bu anlaşmanın tamamıyla uygulanmasına izin vermemeye çalışma eğilimi var, bunu hissediyoruz. Oysa herkes şunu kabul etmek zorunda ki, anlaşma başarıyla uygulanıyor. Rus barış gücü operasyonunun niteliğini değiştirme çabalarını da gözlemliyoruz, henüz gizli olsa da böyle çabalar var”.