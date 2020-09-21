Lavrov: İdlib’de durum yatışınca Türkiye ile ortak devriye devam edecek

Al Arabiya kanalına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’deki durumun yatışmasıyla yakında oradaki devriye görevlerine devam edeceğini söyledi.

Rusya ve Türkiye’nin arasında imzalanan İdlib Mutabakatının tümüyle geçerliliğini koruduğunu, bölgede yapılan devriye görevlerine ise Heyet Tahrir'uş Şam (HTŞ) militanlarının sürekli olarak gerçekleştirdiği silahlı provokasyonlar ve Suriye ordusuna yaptığı saldırılar nedeniyle ara verildiğini hatırlatan Lavrov, şöyle konuştu:

“Bahsettiğiniz mutabakat çerçevesinde (teröristlerle muhalifleri ayıklamanın) başlıca sorumluluğu Türk meslektaşlarımız üstlenmiş durumda. Terörle mücadele bir numaralı görevimizdir. M-4 karayolu rotasında ortak devriyenin, durum yatışır yatışmaz yakında devam edeceğine sizi temin ederim."

Rus diplomat, Suriye hükümeti ile “muhalefet” arasındaki askeri çatışmanın sona erdiğini, geri kalan sıcak noktaların ise ayrılıkçı güçlerle bir olmuş ABD’li askerlerin konuşlandığı İdlib ve Fırat’ın doğu kıyısı olduğunu dile getirdi.

Suriye hükümeti ile muhalefet arasında sıcak çatışmaların yaşanmadığına dikkat çeken Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülkenin hükümeti ile muhalefet arasındaki askeri çatışma sona erdi. Yalnızca iki sıcak nokta var. İlki, toprakları HTŞ tarafından kontrol edilen ancak şu anda daralmakta olan İdlib. İkincisi nokta ise yasadışı olarak konuşlanan Amerikan askerlerinin ayrılıkçı güçlerle bir olup Kürtlerle sorumsuzca ‘oynadıkları’ Fırat'ın doğu yakasıdır. Onlar bir Amerikan petrol şirketi getirdi ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı ile belirlendiği üzere Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymadan, kendi ihtiyaçları için petrol çıkarmaya başladılar.”

‘Washington diplomasi yeteneğini kaybetti’

Sputnik’in aktardığına göre ABD’nin İran’a yönelik eylemlerini de değerlendiren Lavrov, “Washington'un ne yazık ki diplomasi yapma yeteneğini kaybettiğini ve cephaneliğinde yalnızca ültimatom ve yaptırımların kaldığını” söyledi.

“İran’da karşı silah ambargosu diye bir kavramın olmadığını” hatırlatan Lavrov, İran’a ve İran’dan yapılan silah teslimatlarının BM Güvenlik Konseyi tarafından incelendiği özel bir uygulamanın olduğu ve söz konusu uygulamanın 18 Ekim’de sona ereceğini, ABD’nin ise kapsamlı ortak eylem planından (KOEP) çekildiği için bu süreci etkileyemeyeceğini vurguladı:

“Ambargo yok, ayrıca BM Güvenlik Konseyi’nin belirlediği süre tamamlandıktan sonra herhangi bir kısıtlama da olmayacak.”

‘ABD’nin yaptırım uygulamaları bulaşıcı’

ABD'nin yaptırım uygulamalarının bulaşıcı hal aldığını belirten Lavrov “Ne yazık ki bu uygulamalar bulaşıcı. Avrupa Birliği, ABD’nin son on yılda kullandığı yöntemlerin aynılarına kendini giderek daha fazla kaptırıyor” dedi. Lavrov, “sebepsiz yere yaptırım uygulama alışkanlığının mevcut yönetimin çalışmalarına başlamadan önce ortaya çıktığını” sözlerine ekledi.

‘ABD’nin İran ile işbirliği için yaptırımları yasadışı’

Lavrov, ABD’nin dünya genelinde ve bazen tamamen sebepsiz yere yaptırım uyguladığı için Washington’un BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına titizlikle uyarak İran ile işbirliği yapacak olan tüm şirketlere yaptırım tehditleri savurmaya devam etmesine şaşırmayacağını söyledi.

Rus şirketlerin ABD’nin olası yeni yaptırımlarına karşı koymaya hazır olup olmadıkları sorusuna ise Lavrov, “Yabancı şirketlerin yaptırımlara uyması gerekip gerekmeyeceğini bilmiyorum. İş dünyasının kendi değerlendirmeleri var, ancak belli olan bir şey, tek taraflı yaptırımların yasadışı olduğu” yanıtını verdi.