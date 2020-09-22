Lavrov: Dünyanın işbirliğine ihtiyacı var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM 75. Genel Kurulu üst düzey toplantısında konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre, Lavrov, tarihi yeniden yazma ve Nazilere karşı edinilen zaferde belirleyici rol oynayan halkların rolünü küçümsemenin "absürt" olduğunu söyledi ve "geçmişten ders çıkarılması" çağrısı yaptı.

Lavrov, “Bugün ne yazık ki dünyanın çeşitli yerlerinde silahlı çatışmalar sürüyor. Bunlara günümüzün uluslararası terör, uyuşturucu ve siber suçlar, iklim değişikliği gibi vahim tehlikeler ekleniyor. Bu yıl listeye bir başka zorlu tehdit eklendi. Koronavirüs salgını sosyo-ekonomik ve başka alanlarda ciddi kriz durumlarını tetikledi” ifadelerini kullandı.

Başka ülkelerin içişlerine karışılması, tek taraflı yaptırımların uygulanması gibi durumlara işaret eden Lavrov, “Ancak tarihin gidişatı engellenemez. Bugün dünyada yeni ekonomik gelişim merkezleri güçleniyor, silahlı çatışmaların özellikle de barışçıl yolla çözümü ihtiyacı artıyor. Dünya ayrışmadan, ülkelerin ‘biz’ ve ‘diğerleri’ olarak bölünmesinden usandı, dünyanın herkesi kapsayan karşılıklı yardımlaşmanın ve işbirliğinin artmasına ihtiyacı var. Diğer bir deyişle, 75 yıl önce, BM kurulduğunda belirlenen amaçlar bugün giderek daha güncel bir hâl alıyor” dedi.

Lavrov, uluslararası toplumun başlıca önceliklerinden birinin krizlerin hukuk çerçevesinde diplomatik yollarla çözümü olması gerektiğini söyledi.

Lavrov, küresel istikrarın korunması için silah kontrol sisteminin zayıflatılmasına yönelik girişimlerin engellenmesi çağrısında bulundu.