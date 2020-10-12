Lavrov: Dağlık Karabağ'da askeri faaliyetler ateşkese rağmen devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan'la yaptığı görüşmenin başında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, "Geride kalan cumayı ve cumartesiyi, en azından cumartesinin bir kısmını burada, bu binada Azeri meslektaşımızla geçirdik. Devlet Başkanı Putin'in inisiyatifiyle önemli bir mutabakat sağladık. Şu an itibarıyla bu mutabakata tam olarak uyulmadığını ve askeri faaliyetlerin devam ettiğini görüyoruz" dedi.

Lavrov, Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan'la hem dışişleri hem de savunma bakanları düzeyinde yürüttüğü temasların Dağlık Karabağ'da ateşkesi öngören mutabakata tam olarak uyulmasına katkı sunacağını umduğunu söyledi.

Lavrov'un ardından konuşan Mnatsakanyan, "Maalesef, şu an itibarıyla pratikte ateşkesin tamamen sağlandığını söyleyemeyiz" diyerek bunun sorumlusunun Azerbaycan olduğunu savundu.