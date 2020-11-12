Lavrov: Dağlık Karabağ’a Türk barış güçleri girmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ topraklarında hiçbir Türk barış gücü birliğinin bulunmayacağını söyledi.

TASS’ın haberine göre Lavrov, Rus ve uluslararası basından gazetecilere yaptığı açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir barış gücü birliği Dağlık Karabağ’a sevk edilmeyecek. Bu konuda liderlerin (Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya) ortak açıklamasında net bir hüküm yer alıyor” dedi.

Lavrov Türk gözlemcilerin hareketliliğinin Azerbaycan’da kurulan ve Dağlık Karabağ’daki ateşkesi denetlemek için kurulan Rus-Türk merkeziyle sınırlı olduğunu belirtti.

Lavrov “Türk gözlemcilerin hareketliliği Azerbaycan’da kurulmakta olan Rus-Türk gözlem merkezi için belirlenecek olan coğrafi koordinatlarla sınırlıdır. Karabağ’a yakın olmayan bu toprak parçası üzerine ayrıca anlaşılacak” dedi.

Lavrov Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki ateşkese dair herhangi bir ihlal gözlemlemediğini de dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün yaptığı açıklamada "Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacaktır" derken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Eğer ihtiyaç duyulursa Meclis'e 'Karabağ tezkeresi' gelir ve geçer" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Türkiye ortak barış gücünde Rusya ile yer alacaktır" demişti.