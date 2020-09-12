Lavrov: Batı, Navalny vakası nedeniyle yaptırım uygularsa karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte, Rus muhalif lider Aleksey Navalny'la ilgili vakaya ilişkin bazı Batılı ülkelerden yapılan Rusya'ya yaptırım uygulama çağrılarını değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, hiçbir ülkenin uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesini iptal etmediğini belirten Lavrov, Rusya'nın olası yaptırımlara karşılık vereceğini kaydetti.

Lavrov, "Rusya, Batılı ülkelerin eylemlerini değerlendirecek ve ardından karşılık verecek. Bu tür kararlar yanıtsız bırakılamaz" dedi.