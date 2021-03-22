Lavrov: Batı kontrolündeki uluslararası ödeme sistemlerini terk etmeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova ve Pekin'in ABD dolarına bağımlılığı düşürme çağrısının ardından Çin'e ziyarette bulundu.

Lavrov'un, 2 gün sürecek ziyarette Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ziyaretten önce Çin basınına konuşan Lavrov, "Moskova ve Pekin'in, ABD'nin teknolojik gelişmelerini engelleme girişimlerini durdurmak için, Washington'dan bağımsız bir şekilde kalkınmakla yükümlü olduğunu" söyledi.

Lavrov, "Teknolojik bağımsızlığımızı artırarak, ABD yaptırımlarının risklerini düşürmek zorundayız. Bunu ödemelerimizi kendi para birimimizle veya dolara alternatif olan diğer küresel para birimleriyle yaparak gerçekleştirebiliriz. Batı'nın kontrol ettiği uluslararası ödeme sistemlerini terk etmeliyiz" dedi.

'Çin-Rus Dostluk Anlaşması uzatılacak'

Lavrov ayrıca 2001 yılında imzalanan Çin-Rus Dostluk Anlaşmasının otomatik olarak 5 yıl daha uzatılacağını açıkladı.

Anlaşma sayesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin "benzeri görülmemiş" seviyeye çıktığını söyleyen Lavrov, "Bu anlaşma, Rusya ve Çin arası ilişkiler dışında hiçbir yerde göremediğim özgün bir yasal formül" diye konuştu.