Lavrov: ABD'yle füze anlaşmasını uzatma beklentisinde değiliz

Rusya Dışişleri Bakanı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Washington tarafından verilen ültimatomlar karşısında ortak bir zeminde uzlaşmanın imkansız olması dolayısıyla, Moskova'nın ABD ile 'New START' anlaşmasının sürdürülebileceğine inanmadığını söyledi.

Üç Rus radyo istasyonuyla yaptığı söyleşide Sergey Lavrov'a, iki ülkenin söz konusu anlaşmayı 2026'ya kadar uzatmayı kabul edeceğine dair herhangi bir olasılık görüp görmediği soruldu. Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması veya New START (Yeni Başlangıç), Rusya ve ABD'yi stratejik nükleer füze fırlatıcılarının sayısı yarı yarıya azaltmaya mutabık kılmıştı. Anlaşma Şubat ayında sona eriyor.

Lavrov anlaşmanın uzamasına ilişkin soruya "Böyle bir ihtimal yok. Şahsen böyle bir olasılık görmüyorum” yanıtını verdi ve "Amerikan heyetiyle çalışan meslektaşlarım da böyle bir olasılık görmüyor" diye ekledi.

Lavrov, "Sadece ültimatom diliyle konuşmanın imkansız olduğunu" belirtti.

Ancak Lavrov, Moskova'nın asla müzakerelerde kapıyı kapattığını veya konu hakkında Washington ile teması kısıtladığını söylemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bir buçuk yıldır beklemede olan New START'ın uzatılmasına ilişkin görüşmeler Haziran ayında yeniden başlamış ve her iki taraf da olası sonuçları konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik ifade etmişti.

Ancak Washington’un uzlaşma arayışındaki isteksizliği ve Rusya’ya Çin’e anlaşmaya katılması için baskı yapması talepleri müzakereleri çıkmaza soktu.

Görüş INF, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nın Sonu Mustafa Türkeş

2010'da imzalanan New START, iki yıl önce Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından tek taraflı çekilmesinden sonra Rusya ile ABD arasındaki tek büyük nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması olmaya devam ediyor.