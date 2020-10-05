Lavrov: ABD'nin eylemleri Kürt sorununda patlamaya neden olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin eylemlerinin Kürt sorununda "çok ciddi" bir patlamaya yol açabileceğini belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre basın toplantısında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Lavrov şunları söyledi:

“Amerikalılar (Suriye'nin kuzeyinde) yarı devlet işlevlerine sahip olacak bir Kürt özerkliği kurmaya çalışıyorlar. Türkleri de itiraz etmeyecek şekilde ikna etmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu durumda mesele sadece Suriye’yle ilgili değil, Kürt sorunu ile ilgilidir, Kürt sorunu bugünleri arattıracak kadar ciddi bir patlak verebilir."