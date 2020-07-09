Lavrov: ABD sanki her bir ülkeye karşı savaşa hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mısır ve Güney Afrika dışişleri bakanlarıyla görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, “Felsefeleri bile Amerikalıların kendi çıkarlarını savunmaya çalışan her bir ülkeye karşı çatışmaya hazırlandığına işaret ediyor. Bu kötü bir şey. Bu, ABD’nin kendisi için kötü” dedi.

ABD’nin, 'stratejik istikrar' kavramını Rusya ile diyalogdan çıkararak onun yerine 'stratejik rekabet' kavramını getirmeye çalışmasını bu eğilime örnek olarak gösteren Lavrov, bu yaklaşımın Amerikan halkının dikkatini iç sorunlardan uzaklaştırma çabası olabileceği tahmininde bulunarak, ABD’deki seçim kampanyasının da bunun üzerinde etkisi olduğunu kaydetti.