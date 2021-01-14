Lavrov: ABD, İran ile Körfez ülkeleri arasında diyaloğa engel oluyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün düzenlediği basın toplantısında İran ile Körfez Arap ülkeleri arasında “normal bir diyalog” kurulmasını istediklerini ancak ABD yönetiminin bu diyaloğa engel olmaya çalıştığını söyledi.

Lavrov, Moskova'yı ziyaret eden Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan El Suud ile görüştü. Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov “Maalesef Amerikalı meslektaşlarımız en azından mevcut yönetim şimdiye dek bu diyaloğu engellemek için elinden geleni yaptı” dedi.

TASS'ın haberine göre Lavrov, Rusya’nın İran Körfezi için bir güvenlik stratejisi oluşturma teklifinin özel olarak İran ile Körfez ülkeleri arasında diyaloğun geliştirilmesini amaçladığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı “Bu sürece kimsenin müdahale etmemesi ve bu diyaloğun yaratılması çabalarını baltalayacak eylemlerde bulunmaması hayati önemde” dedi.

Suudi Bakan ise yaptığı açıklamada İran'ı Ortadoğu'ya müdahale etmekle suçlayarak, Tahran'ın Suriye ve Yemen'de "barış" çabalarını engellemeye çalıştığını ileri sürdü.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade de düzenlediği basın toplantısında Tahran'ın Suudi Arabistan ve BAE ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduğunu belirterek "Kuveyt, Körfez'deki sorunların çözülmesine yönelik gelişmeler olduğunu açıklar açıklamaz bunu memnuniyetle karşıladık. Hâlâ olumlu bakıyoruz. Bu çözümün devam edeceğini ve bölge istikrarı için bir mekanizma kurabileceğimizi umuyoruz” dedi.

Sputnik'in haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Arabuluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani de Doha Lisansüstü Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve İran ile ilişkilerinde arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.