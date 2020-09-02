Lavrov: AB ve NATO Belarus hakkında yıkıcı açıklamalar yapıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan Belarus hakkında yapılan açıklamaların “oldukça yıkıcı” olduğunu söyledi. Moskova’nın Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılan seçimlerin sonuçlarını tanıdığını açıklayan Lavrov, NATO’nun Belarus sınırındaki askeri faaliyetlerini yoğunlaştırdığını gözlemlediklerini de belirtti.

Belarus’u Rusya’dan koparma girişimlerine Moskova’nın sert yanıt vereceğini söyleyen Lavrov “Belarus’taki durumu sarsmaya, yıllardır Minsk’le beceriksizce flörtleşmelerle, Belarus’u Rusya’dan koparmaya, Birlik Devleti’nin işleyiş temellerini baltalamaya çalışanlara uygun, sert şekilde yanıt vereceğiz” dedi.

Belarus’un iç meselelerinin uluslararası platformlara taşınmasına karşı çıktıklarını belirten Lavrov “Çok taraflı platformlarda bir tartışma başlatmıyoruz” dedi. Lavrov diğer ülkelerin Belarus’taki durumu bir uluslararası mesele haline getirmeye ve Belarus’a arabuluculuk dayatmaya çalıştığını belirtti.

Lavrov, “Minsk ve Belarus yönetiminin iradesine aykırı herhangi bir arabuluculuk hizmetinin empoze edilmesi, ülkenin içişlerine yönelik her türlü müdahalenin kabul edilemez olduğu görüşündeyiz” dedi.

Moskova’da Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Belarus’taki durumun diyalog yoluyla istikrara kavuşmasını umduklarını söyledi.

Lavrov, Belarus hakkında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın açıklamalarına ek olarak AB ve NATO’dan da “oldukça yıkıcı” açıklamalar yapıldığını belirterek “Aynı zamanda Gümrük Birliği sınırı da olan Belarus sınırlarında NATO’nun askeri faaliyetini yoğunlaştırdığını da görüyoruz” dedi.

Belarus Dışişleri Bakanı Makei ise ülkesindeki devlet başkanlığı seçimlerinin, iç ve dış güçler tarafından siyasi durumu istikrarsızlaştırmak için kullanıldığını söyledi. Makei Belarus’ta “dışardan örgütlenen bir renkli devrim”i önlediklerini ve 2014’te Ukrayna’da yaşanan senaryonun bir benzerinin gerçekleşmesine izin vermediklerini söyledi.

“Özellikle dışarıdan örgütlenen, bizim şehirlerimizin sokaklarındaki devrimci kalkışmalara kategorik olarak karşıyız” diyen Makei ülkede barışın ve şeffaflığın, ülke, devlet ve toplumdaki istikrarın “ılımlı bir devrimci hareket”le sağlanacağına inandığını söyledi.

Lavrov ise Belarus’u istikrarsızlaştırmak amaçlı etkinliklerin Ukrayna’dan koordine edildiğini doğruladıklarını belirterek Belarus’a yönelik dışarıdan provokasyon girişimlerini önleyeceklerini söyledi.

Belarus Dışişleri Bakanı Makei Litvanya, Letonya ve Estonya’ya karşı-yaptırımlar hazırlayıp kabul ettiklerini, Belarus’un ülkeye daha fazla yaptırım dayatılması durumunda bu yaptırımlara da karşılık vereceğini ifade etti.