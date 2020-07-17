Latin Amerika'da yoksulların sayısı 230 milyona çıkacak

Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ülkeleri Ekonomik Komisyonu (ECLAC) tarafından yapılan açıklama bölge ekonomisinde yaşanacak yüzde 9,1’lik daralmanın son yüzyılın en derin ekonomik küçülmesi anlamına geldiğini ve işsizlerin sayısının 44,1 milyona yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

ECLAC Yönetici Sekreteri Alicia Barcena, düzenlediği sanal basın toplantısında ‘‘İşsizlik sayısında daha da büyük bir artış bekleniyor, bu da sonuçta yoksulluk ve eşitsizlik düzeylerinde önemli bir gerilemeye neden olacak’’ diye konuştu. ‘‘Bu krizden daha yoksul, daha az eşit, daha kötü beslenerek ve daha öfkeli çıkamayız’’ diyen Barcena, daha iyi bir Refah Devleti için siyasi-toplumsa bir sözleşmenin koşullarının yaratılması gerektiğini savundu.

Ekonomi yüzde 9,1 küçülecek, yoksulların sayısı 230 milyona çıkacak

Örgüt tarafından yayımlanan rapor, hem iç hem de dış kaynaklı ekonomik krizin ağırlaşması nedeniyle bölgenin milli gelirinde 2020 yılında yüzde 9,1 virgül gerileyeceğini, bu oranın Güney Amerika için yüzde 9,4, Orta Amerika ve Meksika için yüzde 8,4 ve Karayipler içinse yüzde 7,9 olacağını ortaya koyuyor.

Örgüt 2019’da 26,1 milyon işsiz sayısının, 18 milyonluk bir artışla önümüzdeki yıl 44,1 milyona yükselmesini bekliyor. Ekonomik daralmanın hane ekonomileri üzerindeki etkisinin sert olacağı ve yoksul sayısının 45,4 milyon artarak 185,5 milyondan 230,9 milyona yükseleceği tahmin ediliyor. Bu sayı Latin Amerika’nın toplam nüfusunun yüzde 37,3’üne denk geliyor. Açlık sınırının altına yaşayanların sayısınınsa 67,7 milyondan 96,2 milyona çıkacağı öngörülüyor. Yoksulluk oranlarında en çarpıcı artış, Arjantin, Brezilya, Ekvator, Meksika ve Peru’da gerçekleşecek.

Raporda dikkat çekilen bir diğer noktaysa, ücretsiz fazla mesai, yoksulluktaki artış, iş güvencesinin olmaması, kamusal hizmetlere sınırlı erişim ve cinsiyet eşitliği politikalarına yetersiz kaynak aktarılması gibi nedenlerle krizden en fazla etkilenecek kesimin kadınlar olacağı.

ECLAC raporuna göre, küresel talepteki daralma nedeniyle bölgenin ihratında yüzde 23’lük, enerji ihracatında ise 39,3’lük bir düşüş yaşanacak.