Latin Amerika’da pandemide neredeyse her gün bir kadın cinayeti gerçekleşti

Koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları ve can kayıplarında dünyada ilk sıraya yerleşen Latin Amerika’da pandeminin gün yüzüne çıkardığı sorunlardan biri da kadın cinayetleri.

Amerika'nın Sesi'nden Mustafa Özdemir'in haberine göre, salgın sürecinde Latin Amerika’nın 21 ülkesindeki kadın cinayetleri hakkında, resmi rakamlara ve ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) verilerine dayanarak yapılan "Görünmez Pandemi" adlı çalışmaya göre, bölgede Mart başından Temmuz sonuna kadar geçen 106 günde toplam 2.403 kadın cinayeti işlendi. Bu, her 22,6 saatte bir kadın cinayeti işlenmesi anlamına geliyor.

Araştırmanın başkanı Maria Jose Martinez, pandemi sürecinde birçok ülkede kadına yönelik şiddetin artmasına rağmen ihbar hatlarına yapılan aramaların azaldığını, bunun nedeninin, mağdur kadınların genelde şiddeti uygulayanlarla aynı evde kapalı olmaları olduğunu söylüyor. Habere göre, Peru ve Kolombiya’da ihbar hatlarına yapılan aramalar çok azalmış durumda.

Martinez, Meksika’da yaşanan kadın cinayetlerinin de endişe verici boyutlarda olduğuna dikkat çekiyor.

Meksika'da şiddetin boyutu korkutucu

Araştırmaya göre, Mart ile Temmuz döneminde en fazla kadın cinayetinin yaşandığı ülke, 1.641 kadın cinayeti ile açık ara Meksika oldu.

Raporda, Meksika’da Mart ile Mayıs ayları arasında kadınlara uygulanan şiddet ihbarı için acil yardım numarası 911’e 320 bine yakın arama yapıldığı, ihbarların 185 bininin aile içi şiddet, 62 bininin partner şiddeti, 2.100’ünün cinsel taciz, 1.300’ünün cinsel istismar ve 985’inin tecavüz vakalarından oluştuğu belirtiliyor.

Martinez, pandeminin ilk iki ayında kadın sığınma evlerine talebin yüzde 50 arttığını ve Ulusal Sığınma Evleri Ağı adlı STK’nın 11 bin 131 kadından sığınma talebi aldığını söylüyor.

Araştırmaya göre Meksika’nın ardından Arjantin ve Kolombiya gelirken, Uruguay ve Dominik Cumhuriyeti, nüfusa göre yüksek kadın cinayetleri oranı ile dikkat çekiyor. Bu istatistikler arasında kayıp kadınlar yer almıyor. Örneğin Peru’da pandemi süresinde 640’ı kız çocuğu olmak üzere 915 kadının kaybolması yok.

2019 yılında Birleşmiş Milletler verilerine göre Latin Amerika’da en az 3.800 kadın cinayetinin işlenmesi, bölgenin Afrika’nın ardından kadınlar için en ölümcül yer olarak tanımlanmasına neden olmuştu.