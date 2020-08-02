Latin Amerika’da ölü sayısı 200 bini geçti

Reuters haber ajansı Covid-19 pandemisi nedeniyle Latin Amerika’da hayatını kaybedenlerin sayısının 200 bini geçtiğini duyurdu.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ardından dünyada en fazla Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanan ülkeler sıralamasında ikinci ve üçüncü sırayı bölge ülkeleri Brezilya ve Meksika aldı. Latin Amerika’daki Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70’inin bu iki ülkede yaşandığı belirtildi.

Brezilya’da geçtiğimiz hafta içinde bin 595 ölümle en yüksek günlük ölüm kaydedilirken, Cumartesi günü virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bin 88 olarak açıklandı. Meksika’da ise Cumartesi günü 784 ölüm bildirilirken, yeni vaka sayısı da ilk kez 9 bini geçti.

Peru’nın 191 Covid-19 kaynaklı ölüm bildirmesiyle Latin Amerika ülkelerindeki toplam ölü sayısı ise 200 bini aştı.