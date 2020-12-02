Laboratuvarda üretilen et ilk satış onayını aldı

Biyoraktörlerde, hayvan öldürülmeden üretilen et, dünyadaki ilk satış onayını Singapur'dan aldı. Guardian gazetesinin haberine göre bu gelişme et endüstrüsinde büyük bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre ABD'li Eat Just adlı şirket tarafından üretilen "tavuk parçaları" Singapur Gıda Ajansı'nın güvenlik onayından geçti ve şirket bu onayın, etin hayvan öldürülmeden üretildiiği bir geleceğin kapısını açabileceğini söyledi.

Dünya genelinde onlarca şirket, kültür tavuk, sığır ve domuz eti geliştiriyor. Amaç endüstriyel hayvan yetiştirciliğinin iklim değişikliği ve doğa üzerinde etkisini azaltırken, daha temiz, ilaçsız ve hayvanların eziyet görmediği bir et üretimi.

Ancak laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin maliyeti şu anda çok yüksek. Üretimin artmasının maliyetleri ve fiyatları düşüreceği düşünülüyor.

Giderek büyüyen pazarın 2029 yılına kadar 140 milyar dolar değerine ulaşabileceği tahmin ediliyor.