La Repubblica: İtalya Başbakanı istifa edebilir

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, geçen hafta Senato'daki güven oylamasında mutlak çoğunluk elde edememesinin ardından, La Repubblica, daha geniş bir destekle yeni bir hükümet kurmaya çalışmak için Conte'nin önümüzdeki günlerde istifa edebileceğini yazdı.

Çarşamba günü Conte, güven oylamasında senatonun desteğini düşük bir farkla kazandı. Anayasanın teknik olarak gerektirdiği, 156 oyluk taban çoğunluğu aldı, ancak 161 senatörün mutlak çoğunluğunu sağlayamadı, bu da belirli yasama işlemlerini fiilen uygulayamaması anlamına geliyor ve yasaları parlamentodan geçirmesini zorlaştırıyor.

La Repubblica gazetesinin aktardığına göre Giuseppe Conte "Amacım hükümete görev süresinin sonuna kadar net bir siyasi perspektif kazandırabilecek bir anlaşma sağlamak." dedi.

Hükümet krizi, geçen hafta Italia Viva partisinden iki bakanın, Conte tarafından desteklenen ve kabul edilen ekonomik iyileşme planını veya Ulusal İyileştirme ve Dayanıklılık Planı'nı (PNRR) protesto etmek için kabineden istifa etmesinden sonra patlak verdi. PNRR, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden alacağı fonları nasıl yöneteceğini beliyen bir bir program.

Conte, Çarşamba gününden bu yana, parlamento desteğini güçlendirmek için çeşitli merkez partilerin üyelerinden yeni bir parlamento grubunun desteğini arıyor.

Karma grubun Parlamento'daki üyesi Bruno Tabacci, La Repubblica'ya, mevcut durumdan olası bir çıkış yolu olarak Conte'ye istifa teklif edildiğini söyledi.

Tabacci, "Elimden geleni yaptım ama rakamlar belirsizliğini koruyor ve bu ülkenin parlamento çoğunluğuna ihtiyacı yok. Conte'ye bir netlik jesti önerdim: yeni bir hükümet kurmak için istifa etmek. Ve işe yaramazsa, erken seçime gideceğiz" dedi.

Daha öncesinde Conte'nin ilk iktidar ortağı aşırı sağcı Matteo Salvini, hükümeti krize sokmak ve ülkeyi erken seçimlere sokmak amacıyla istifa etmişti, ancak Conte parlamentodaki ufak partileri hükümete alarak erken seçimlere giden yolu engellemişti. Şimdi Conte'nin yeni iktidar ortaklarının da istifa etmesiyle ülkede tekrar krizin eşiğine gelmiş durumda.