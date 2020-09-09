KYK yurtlarında 'manevi rehber' adı altında 922 din görevlisi ataması yapıldı

İlk kez 2015 yılında, altı kentte bulunan hastanelerde başlanan ardından ise öğrenci yurtlarına da taşınan manevi rehberlik uygulaması kapsamında KYK yurtlarına yeni atamalar yapıldı.

BirGün’den Mustafa M. Bildircin’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 nedeniyle açılıp açılmayacağı tartışılan KYK yurtlarında 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarısı için toplam 922 manevi danışman görevlendirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Aralık 2019’da toplam 711 manevi rehberi KYK yurtlarına yerleştiren Diyanet, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için sayıyı artırdı. Din adamlarının hizmetiçi eğitimin ardından olmaya hak kazandığı ve ek ücret aldığı manevi rehberlik uygulaması ile 2021 yılının ilk altı ayı için 922 manevi rehber ve danışmanın KYK yurtlarına ataması tamamlandı.

Üniversitelerin yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitim yapıp yapmayacağı tartışılırken ve öğrenci yurtlarının akıbeti belirsizliğini korurken yapılan atamaların gerekçesi ise “Gençlerin bilgi, ahlak, erdem, estetik, ruh güzelliği, adalet ve merhamet duygularıyla yetişmelerine, milletimizi bir araya getiren değerlerin nesilden nesile aktarılarak üretilmesine katkı sağlamak” olarak açıklandı.

Nasıl ortaya çıktı?

Manevi Rehberlik uygulaması ilk kez 2015 yılında hayata geçirildi. Pilot uygulama olarak altı kentte devreye sokulan uygulama, “Vatandaşların memnun kaldığı” gerekçesiyle 2016 yılında ise bu il sayısı 14’e çıkarıldı.

2016 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortaklığı ile pilot olarak başlayan üniversitelerde manevi rehberlik uygulaması sürekli hale getirildi. Daha sonrasında 'hızını alamayan' Diyanet bütün üniversite yurtlarında da manevi rehber adı altında din görevlisi görevlendirdi.

Üniversitelerin bünyesinde başlatılan Manevi Rehberlik Sertifika Programı’na katılan ve bir ay eğitim alan Kuran kursu öğreticileri, “Manevi Rehber” adı altında hastanelerde görevlendirildi. Uygulamanın kapsamı kısa sürede genişletilirken manevi rehberler, yetiştirme yurtları, huzurevleri, cezaevleri ve KYK yurtlarında da çalışmaya başladı.