KYK borçlarının silinmesi önerisi reddedildi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesine ilişkin öneri Meclis'te görüşüldü.

Önerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği öğrenildi.

Haberi sosyal medya hesabından İYİP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş duyurdu. Ataş "KYK borçlarının silinmesi amacıyla verdiğim meclis araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP oyları ile reddedildi" diye yazdı.