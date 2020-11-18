KYK borçlarının silinmesi önerisi reddedildi

KYK borçlarının silinmesine ilişkin öneri, AKP ve MHP grubunun oyları ile reddedildi.

Haber Merkezi

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesine ilişkin öneri Meclis'te görüşüldü.

Önerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği öğrenildi.

Haberi sosyal medya hesabından İYİP Kayseri Milletvekili Dursun Ataş duyurdu. Ataş "KYK borçlarının silinmesi amacıyla verdiğim meclis araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP oyları ile reddedildi" diye yazdı.