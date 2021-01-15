KYK başvurularında taahhütname onayı için ek süre tanındı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK'ya ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin onaylanmasıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu.

Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." dedi.

Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.