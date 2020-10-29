KYK başvuru formunda üyelik sorusu

E-Devlet üzerinden burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler başvuru formunda yeni bir soruyla karşılaştı. Önceki yıllarda yapılan başvurularda bulunmayan “Gençlik Merkezleri’ne ve Genç Gönüllüler Platformu’na üye misiniz?” soruları dikkat çekti.

Üniversite öğrencilerinin burs ve kredi değerlendirmelerinde bu iki kuruma üyeliğin bir kriter olup olmadığı bilinmiyordu. Adayların başvuru formunda bu alanı boş bırakma imkanı da bulunmuyor.

Dikkat çeken sorulara bakanlıktan açıklama geldi

KYK Burs ve Kredi başvurularında öğrencilere Gençlik Merkezi ve Genç Gönüllüler Platformu üyeliklerinin sorulması kafaları karıştırdı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı yazılı açıklamada bulundu.

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada yer alan ifadeler şöyle;

“Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi başvurusuna katılan tüm gençlerimize teşekkür eder; başvuru esnasında gençlerimize yönelik yapılan anket çalışmasında yer alan bakanlığımıza ait gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorulara verilen yanıtların başvuru sonucunu etkileyemeyeceğinin altını çizmek isteriz.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs ve kredi formlarımızda yer alan gençlik merkezleri ve gönüllülük faaliyetlerine ilişkin sorular, bilgilendirme amaçlı olup, gençlerimizin bakanlığımızın bu tür faaliyetlerine katılmaları doğrultusunda davet niteliğindedir.”