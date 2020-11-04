Kuzey Marmara Otoyolu projesi için acele kamulaştırmalar

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi kapsamında İstanbul'un Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Çatalca ilçelerinde yeri ve ada/parsel numaraları gösterilen taşınmazlar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kamulaştırma yapılacak mahalleler şöyle:

Arnavutköy ilçesinde Deliklikaya, Hadımköy, Ömerli, Sazlıbosna, Yeşilbayır,

Avcılar ilçesinde Firuzköy,

Başakşehir'de İkitelli 1, İkitelli 2, Kayabaşı, Şahintepe, Şamlar, Tatarcık,

Büyükçekmece'de Karaağaç,

Çatalca'da Bahsayış ve Nakkaş mahalleleri