Kuzey Kutbu'nun en büyük buz tabakasından dev bir parça koptu

Grönland'ın kuzey doğusunda, 79N veya Nioghalvfjerdsfjorden adı verilen Kuzey Kutbu'nun kalan en büyük buz tabakasından büyük bir buz parçası koptu.

Uydu görüntüleri, yaklaşık 110 kilometre kare büyüklüğünde olan parçanın daha sonra çok sayıda küçük parçalara ayrıldığını gösterdi.

Kuzey Kutbu'nun en büyük buz tabakası olan Nioghalvfjerdsfjorden, yaklaşık 80 kilometre uzunluğunda ve 20 kilometre genişliğinde.

Parçalanan kısmın tabakanın Spalte Glacier adlı ön yüzü olduğu kaydedildi. Buzulda 2019'da halihazırda büyük bir çatlak oluştuğu belirtildi.