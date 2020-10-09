Kuzey Kıbrıs'ta seçime 3 gün kala 'seçim rüşveti' tartışması

Kuzey Kıbrıs'ta başbakanlık, Türkiye Hükümeti ile imzalanan anlaşma kapsamında ve ‘Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” çerçevesinde toplam 9 bin 872 kişiye 2.000’er TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği” yapıldığını, söz konusu tutarlar bugün itibariyle hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında başta Covid-19 salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bugüne kadar tarım, turizm, sanayi, ticaret sektörlerine yönelik birçok destek programı ve proje gerçekleştirilmiştir. Bu defa, 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında yer alan “Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” kapsamında toplumun dezavantajlı kesimleri oluşturan ve halihazırda- Yaşlılık ve dulluk maaşı alan 3.706 kişinin tamamı- Engelli maaşı alan 4.987 kişinin tamamı ve- Covid-19 desteği almakta olan 1.179 kişinin tamamıolmak üzere toplam 9.872 vatandaşımızın her birine 2.000 TL tutarında “Salgın Sosyal Desteği” yapılmış olup, söz konusu tutarlar bugün itibariyle hesaplarına yatırılmıştır.”

Seçim öncesi yatırımı

Kuzey Kıbrıs'ta pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Seçimdeki adaylardan birisi de mevcut Başbakan Ersin Tatar. Ersin Tatar'ın Erdoğan hükümetinin de desteğini aldığı biliniyor. AKP, güçlü aday mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sıcak bakmıyor. Bu yardımın zamanlaması ve verilme şekli tepki çekti.

Eski Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu ve pazar seçime katılacak adaylardan biri olan Serdar Denktaş konuyla ilgili yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Denktaş şu açıklamayı yaptı:

"9 Ekim Cuma sabahtan itibaren, bir bankamız 'Yoksulluk yardımı' olarak önceden belirlenmiş hesap numaralarına nakit aktarımı yapacakmış. Gerçekten yoksulluk yardımı alması gereken ailelerimiz var ve sayısı her geçen gün çoğalmakta. İlgili bankaya ve bu talimatı verenlere teşekkürler. Ancak bu yardımın sosyal yardım dairesinin bilgisinde olup olmadığı, yoksulların hangi kriterlere göre belirlendiği belli değil. YSK Merkez Bankası üzerinden bazı bankalar aracılığı ile gerçekleşecek olan bu yardımı yakın incelemeye almak zorundadır. Malum... Seçime sadece iki gün kaldı.YSK' ya açık ihbarımdır."