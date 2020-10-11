Kuzey Kıbrıs'ta sandıklar kapandı, sayım sürüyor

Kuzey Kıbrıs'ta 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği referandumu seçimlerinde sandıklar saat 18.00 itibariyle kapandı.

Oy sayım işlemleri sürüyor.

7’si bağımsız, 4’ü partilerden toplam 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının sonuçlarının saat 22.00 itibariyle netleşmesi bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere katılım oranının yüzde 55 civarında olduğunu duyurdu.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre YSK tarafından açıklanan 317 sandık sonucuna göre seçimi, Ersin Tatar yüzde 33,23 oy oranıyla ilk sırada, Mustafa Akıncı yüzde 29,21 oy oranıyla ikinci sırada, Tufan Erhürman yüzde 21,64 oyla üçüncü sırada götürüyor.