Kuzey Kıbrıs’ta sandıklar kapandı, oy sayımı başladı

Kuzey Kıbrıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylama işlemleri sona erdi.

Mevcut Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı ile UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın yarıştığı seçimde sandıklar 18.00’de kapandı, oy sayımına geçildi.

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre saat 17.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 61,03'e ulaştı.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı.

Kuzey Kıbrıs'ta radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organında seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması, yayın yasağının sona ereceği saat 19.00'dan itibaren serbest olacak.

YSK'nin seçimin ve halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını saat 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.