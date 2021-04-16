Kuzey Kıbrıs'ta partilerden AKP'ye yargıya müdahale tepkisi

Kuzey Kıbrıs'ta Anayasa Mahkemesi'nin kuran kurslarının kapatılmasına ilişkin kararının ardından AKP ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalara Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden tepki geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile basın toplantısında yaşanan gerilimin ardından akşam saatlerinde gittiği Kuzey Kıbrıs'ta bugün Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Görüşmelerin gündeminde Doğu Akdeniz ve bu ayın sonunda Cenevre'de yapılacak olan 5+BM gayriresmi toplantısı vardı ancak AKP cephesinden dünkü AYM kararına yönelik açıklamalar ziyarete damga vurmuş görünüyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada "Kuzey Kıbrıs Fransa değildir, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunların uygulanması safhasına geçilmek durumundadır" ifadesini kullandı ve "Bu yanlıştan süratle dönmelidir, dönmezse bizim atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır" diye konuştu.

Erdoğan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Ersin Tatar'la bu konuyu görüşme talimatı verdiğini, Çavuşoğlu'nun da Tatar ile görüşmesi sonrasında bu konuda açıklama yapacağını söyledi.

TDP'den tepki: Görüşmeye katılmayacağız

Kuzey Kıbrıs'ta Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı basın açıklamasıyla, Ankara’dan gelen açıklamalara tepki gösterdi ve bugün Çavuşoğlu ile yapılacak görüşmeye katılmayacağını açıkladı.

TDP'nin açıklamasında “Sabahtan beri Ankara'dan gelen açıklamalar ile Kıbrıs'ta bağımsız iki devletli çözümün nasıl olamayacağının örneğini verdiler. Bu ülkenin Anayasa Mahkemesi kararına dahi saygı gösterilmediği bu ortamda ve bu ilişki biçiminde hiçbir şey olmamış gibi, ya da Kıbrıs konusunda bir toplumsal mutabakat varmış gibi görüntü vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin diplomasiyi yerin dibine gömüp Kıbrıs'ta, Kıbrıslılara rağmen hareket etmelerini kabullenecek değiliz. Buradan hareketle bugün Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı'nda yapacağımız görüşmeye katılmayacağımızı halkımızla paylaşırız. Bizim beklentimiz olan kardeşçe karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı masalarda elbet tekrar karşılıklı otururuz" denildi.

CTP: Kıbrıs Türk halkının hukuk düzenine açık müdahale

Cumhuriyetçi Türk Partisi de bir açıklama yaparak Anayasa Mahkemesi’nin Din İşleri Dairesi Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları Yasası’nın iki maddesini Anayasaya aykırı bularak iptal etmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

CTP'den yapılan açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir devlet görevlisinin son derece ağır ithamlarla KKTC yargısını hedef göstermesi, Kıbrıs Türk halkının kurumsal yapısına, demokrasisine ve hukuk düzenine açıkça müdahale anlamına gelmektedir” denilerek şunlar kaydedildi:

“Partimiz, böyle bir açıklamanın yapılmasını Türkiye ile tesis edilmesi gereken karşılıklı saygıya dayalı ilişkiye büyük bir darbe indirmek anlamına geldiğini düşünmektedir. CTP, Kıbrıslı Türklerin uzun yıllardır bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin, halkımızın kendi kurumlarıyla kendini yöneteceği demokratik işleyiş ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüme ulaşma hedefi ile adada kök salmak olduğuna inanmaktadır.

Her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının kurumlarına sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Demokratik düzenin vazgeçilmez güvencesi olan bağımsız yargımıza müdahale edilmesine asla izin vermeyecek, kurumlarımızın itibarsızlaştırılması ve işlevsiz hale getirilmesine karşı mücadele etmeyi sürdürmeye devam edeceğiz.”

HP: Mahkemelerin bağımsızlığına herkes saygı göstermeli

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da mahkemelerin bağımsızlığına herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirterek "bu açıdan Türkiye’den bazı yetkililer tarafından yapılan aceleci ve Kıbrıs Türk yargısını yaralayan açıklamaları iki ülke arasındaki ilişkiler açısından hiçbir biçimde doğru bulmadığını" söyledi.

“Anayasa Mahkememizin bireysel bir hak yahut özgürlüğü yasakladığını hiç sanmıyorum” diyen Özersay, “Laikliği esas alan Anayasamızda açıkça belirtildiği üzere bu ülkede 'din eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında' yapılmak zorundadır” şeklinde konuştu.

Mustafa Akıncı: Kuzey Kıbrıs'ı vilayet olarak gören anlayış

Öte yandan Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına bir tepki de eski Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan geldi. Akıncı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ın "Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’nin bir vilayeti olarak gördüğünü" açıkça ifade ettiğini belirtti.

Akıncı "Türkiye Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın KKTC Anayasa Mahkemesi ve Başkanını hedef alan saldırgan ve tehdit içeren sözlerini büyük bir üzüntü ve infial içinde izledim. Asla kabul edilmesi mümkün olmayan bu tavrın, KKTC’yi tanıdığını söyleyen ve üstelik başka devletlerden de bunu talep eden bir makamdan gelmiş olması durumun vahametini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Kuzey Kıbrıs’ı Türkiye’nin bir vilayeti olarak gördüğünü açıkça ifade eden bu anlayış 'Siz bir Fransa değilsiniz' diyerek de kendince yerimizi tayin etmiş bulunmaktadır. Altı ay önce seçimlerimize tüm kurumları ile ve her türlü imkanlarını kullanarak açıkca müdahale etmelerinin ne anlama geldiğini artık hala göremeyenler kalmışsa bugün nihayet anlamış olmalıdırlar" dedi.

Çavuşoğlu ile Tatar açıklama yapacak

Çavuşoğlu ile yapılan görüşmeye TDP Genel Başkanı katılmazken CTP Genel Başkanı katıldı. Toplantıya ayrıca Halkın Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti Genel Başkanları da katıldı. Kıbrıs Postası'nın aktardığına göre toplantının ardından Tatar ile Çavuşoğlu'nun basın açıklaması yapması bekleniyor.